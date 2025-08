Ataque de pitbull causa ferimentos a funcionária dos Correios e a polícia em Tomar

partilhe no Facebook

Uma funcionária dos CTT, de 28 anos, ficou ferida na manhã de quinta-feira, 31 de Julho, em Tomar, depois de ter sido atacada por um cão de raça pitbull, quando se encontrava na via pública. O incidente ocorreu por volta das 10h20, na Avenida António da Fonseca Simões, tendo sido pedido socorro por vizinhos que se aperceberam da aflição da mulher.

A vítima foi mordida nos braços e, após receber assistência inicial no Hospital de Abrantes, foi transferida para o Hospital de São José, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos. Durante o socorro, um agente da PSP que acorreu ao local foi também atacado, tendo sido mordido numa perna e numa nádega. O agente foi assistido no Hospital de Tomar.

O cão acabou por ser sedado e transportado para o Canil Municipal de Tomar. As autoridades estão agora a apurar as circunstâncias do ataque.