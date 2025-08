Câmara de Alenquer apoia escuteiros e escoteiros com mais de cinco mil euros

A verba será distribuída com base no número de elementos de cada grupo.

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 5.325 euros aos agrupamentos de escuteiros e ao grupo de escoteiros do concelho, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. A medida visa valorizar o papel destas estruturas na formação cívica e no dinamismo cultural e patrimonial do município.

O apoio é justificado pelo contributo relevante que os escuteiros e escoteiros têm dado à ocupação saudável dos tempos livres dos jovens munícipes, promovendo o espírito de voluntariado, o conhecimento do território e a valorização do património local e nacional.

A proposta prevê um valor de 15 euros por cada elemento pertencente aos agrupamentos e grupo abrangidos, num total de 5.325 euros. O Agrupamento de Escuteiros do CNE do Carregado que tem 118 elementos vai receber 1.770,00 €; os Escuteiros do CNE de Alenquer com 144 elementos recebe 2.160,00 € ; Os Escuteiros do CNE de Santana da Carnota com 55 elementos recebe 825,00 € e o ao Grupo de Escoteiros n.º 262 do Carregado, com 38 elementos, cabe receber 570,00 €.