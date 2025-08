Câmara do Cartaxo aposta em mais inclusão e apoio às famílias no regresso às aulas

A Câmara Municipal do Cartaxo aprovou, na reunião de 17 de Julho, um conjunto de medidas para o próximo ano lectivo que reforçam o apoio às famílias e às crianças do concelho, através do maior desenvolvimento das Actividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) no pré-escolar e das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no primeiro ciclo.

A vereadora da educação, Maria de Fátima Vinagre, destacou que as medidas integram o eixo estratégico do executivo de “educação com igualdade, mais apoio, mais inclusão e mais futuro”, permitindo combater desigualdades sociais e económicas e garantir que nenhuma criança fica para trás. Entre as novidades para o ano lectivo 2025/2026 está o alargamento do horário das AAAF em mais meia hora diária, bem como a extensão do serviço para 11 meses, visando responder às necessidades das famílias durante praticamente todo o ano. As AAAF vão passar a organizar-se em três áreas – Fantasia, Aventura e Artes – dinamizadas por equipas multidisciplinares em colaboração com as educadoras, com um investimento previsto de cerca de 61 mil euros. Já as AEC serão organizadas em dois projectos – “Brincar com o ritmo” e “Melodias do mundo” – que integram actividades físicas, dança, expressão corporal, ciências, línguas estrangeiras, entre outros. Estas actividades vão abranger cerca de 980 alunos durante o primeiro período lectivo, com uma possível redução nos restantes, tendo um investimento estimado em 110.880 euros e assegurando cinco horas semanais de enriquecimento para os alunos dos dois agrupamentos de escolas do concelho.

Foi também aprovado o plano anual de transportes escolares, que prevê o transporte de cerca de 565 alunos no próximo ano lectivo, incluindo 61 em circuitos especiais e 15 com mobilidade reduzida. O plano irá ainda garantir transporte a alunos afectados pelas obras na Escola Dom Sancho I e a estudantes que, por falta de vaga, fiquem colocados noutros estabelecimentos do concelho. O vereador Fernando Amorim (PS) felicitou as medidas, sublinhando que o prolongamento dos horários das actividades e o alargamento do período de funcionamento são fundamentais para apoiar as famílias ao longo do ano lectivo.