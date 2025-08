Candidaturas a bolsas de estudo do ensino superior decorrem até Agosto em Abrantes

As inscrições para as bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior, residentes no concelho de Abrantes, encontram-se abertas até ao próximo dia 14 de Agosto de 2025. O apoio, dirigido a jovens que frequentem o ensino superior destina-se a estudantes provenientes de agregados familiares em situação de comprovada dificuldade económica. O objectivo deste programa é promover condições de igualdade no acesso à formação superior, contribuindo para a valorização e qualificação da população jovem do concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, sublinhou a importância deste apoio e afirmou que os serviços municipais de educação estão “permanentemente disponíveis para apoiar e prestar toda a informação necessária, para que todos possam, atempadamente, submeter as suas candidaturas e beneficiar destes incentivos à promoção do ensino superior”. As bolsas de estudo resultam de uma parceria estabelecida em 2012 entre a Câmara Municipal de Abrantes, o Rotary Club de Abrantes e a Fundação Rotária Portuguesa. No âmbito deste protocolo, o município aprovou, em 2024, o reforço do apoio existente com a criação de mais duas bolsas destinadas exclusivamente a estudantes residentes no concelho que frequentem a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. O número de bolsas financiadas directamente pela autarquia ascende agora a 44.

Para informações adicionais ou esclarecimento de dúvidas, os interessados poderão consultar o site do Rotary Club de Abrantes ou dirigir-se ao Serviço de Educação da Câmara Municipal de Abrantes, situado na Rua Manuel Constâncio.