Formação sobre violência no namoro chega a mais de mil jovens de Lisboa e Vale do Tejo

Mais de 11 mil alunos de todo o país tiveram formação sobre violência no namoro e prevenção de comportamentos abusivos no âmbito do programa “Abuso Não É Amor”, realizado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) em escolas.

Este ano, foram já realizadas 108 sessões em escolas de todo o país, com destaque para a região Norte. Logo a seguir surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 34 sessões (31,5%) e 1.047 jovens sensibilizados (32,2%).

O programa “Abuso Não É Amor” é feito em parceria com a YSL Beauty com o objectivo de promover acções de sensibilização em contextos escolares, universitários e comunitários. A iniciativa visa prevenir comportamentos abusivos no namoro e combater a violência nas relações de intimidade, explica a APAV, que defende que se trata de uma parceria que representa um importante investimento social na construção de uma sociedade mais informada, consciente e justa.