IP anuncia investimento de milhões para eliminar passagens de nível em Santarém

Infraestruturas de Portugal prevê investir 50 milhões para suprimir 5 passagens de nível no concelho de Santarém.

O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, esteve na reunião de câmara de Santarém de 1 de Agosto para apresentar os projectos para supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte no concelho. Ao todo está previsto um investimento superior a 50 milhões de euros que abrange também a eliminação da passagem de nível de Santana, no Cartaxo.

Em Santarém está prevista a construção de passagens superiores rodoviárias para substituir as passagens de nível do Peso, de Assacaias, junto à estação de Santarém e duas em Vale de Figueira. os projectos estão concluídos e custaram 710 mil euros.

Segundo a informação divulgada pelos técnicos da IP, prevê-se o lançamento de concursos a partir de Setembro, sendo que as obras serão feitas sequencialmente. oO presidente da câmara, João Leite, pediu que se começasse pelas obras do Peso e junto à estação.

