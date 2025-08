Padre João Brites Moita celebra sexto aniversário sacerdotal

O sexto aniversário de ordenação do padre João Moita reuniu recentemente as paróquias de Casével, Vaqueiros, São Vicente do Paul e Pernes, para uma eucaristia partilhada. Contou também com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, seguindo-se um almoço partilhado no Salão de Festas da Comenda-Casével, onde os paroquianos das várias freguesias se reuniram e estreitaram laços.

“Esta presença divina sempre me acompanhou e protegeu. Nas milhares de Missas que já celebrei em seis anos, nas inúmeras confissões, batismos, exéquias, unções, mas também nos acompanhamentos que faço, nos campos de férias, missão, tantos lugares em que vou sentindo que não é de mim que as pessoas esperam, mas é de Cristo, é da sua palavra, é do seu alimento, é do caminho e da verdade que ele é, e que nos oferece, porque é ele o pastor que nos visita, ele é o único necessário”, afirmou João Moita.