Vila Franca de Xira e Santarém no top 50 dos concelhos mais procurados para arrendar casa

Os concelhos periféricos da Área Metropolitana de Lisboa continuam a encabeçar a lista dos locais mais procurados para arrendar casa no segundo trimestre de 2025 e Vila Franca de Xira ocupa o segundo lugar, só atrás do Barreiro, dos concelhos mais procurados, com rendas a rondar os 1.200 euros por mês. As contas dos 50 municípios mais procurados para arrendar casa foram feitas pelo portal imobiliário Idealista, onde Amadora se apresenta como o terceiro concelho mais procurado e onde constam outros concelhos da área de abrangência de O MIRANTE, como Santarém (24º lugar), Torres Novas (38º) e Entroncamento (41º).

Sem grandes surpresas fora do ranking ficaram Lisboa e Porto, onde o valor médio das rendas ronda os 1.750 euros por mês, valores bem acima da média dos ordenados nacionais. No caso do Barreiro, o primeiro concelho da lista, o valor mensal da renda ronda os mil euros. Por outro lado os municípios mais baratos do país são Covilhã (582 euros) e Bragança (596 euros). Já em Santarém o preço médio de uma habitação de renda cifra-se nos 800 euros.

O ranking dos municípios mais procurados no segundo trimestre do ano para arrendar foram calculados pelo Idealista com base nos concelhos que apresentaram uma oferta igual ou superior a 35 anúncios de casas disponíveis para arrendar, bem como os preços médios e a quantidade de contactos feitos entre quem aluga e quem arrenda, mostrando dessa forma a procura existente de habitação por parte dos utilizadores do portal, sintetizando a pressão da procura de casas para arrendar sobre a oferta em cada município, servindo para medir situações de aquecimento ou arrefecimento do mercado quando a procura é mais alta ou mais baixa.