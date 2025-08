Empresas de construção dão nega a obra de saneamento em A-do-Mourão

Nenhuma empresa de construção civil participou no concurso público lançado pela Câmara de Arruda dos Vinhos visando concretizar a empreitada de construção de uma rede de saneamento básico em A-do-Mourão, freguesia de S. Tiago dos Velhos, deixando o concurso deserto. Por esse motivo, o executivo municipal deliberou, em reunião de câmara, extinguir o procedimento concursal mas, segundo Carlos Alves (PS), presidente do município, o valor inicial da empreitada – 692 mil euros – não será revisto em alta.

“O concurso ficou deserto e vamos lançar outro. O problema não foi o valor da empreitada mas sim a indisponibilidade de tempo das empresas. Vamos agora consultar o mercado e ver da disponibilidade para lançarmos novo concurso”, explicou o autarca, que considerou exequível o valor do concurso. Já João Cavaco, do PSD, lamentou que o concurso para uma obra “muito importante” para a comunidade tenha ficado deserto, no seu entender, “por não ter havido um valor real” para os trabalhos. “Ao longo destes quatro anos tem havido imensos concursos em que isto acontece. Podia ter-se previsto esta situação”, lamentou.

Em causa, recorde-se, está a construção de uma nova rede de drenagem de águas residuais domésticas de toda a localidade de A-do-Mourão, incluindo rede de colectores, caixas de visita, caixas de ramal de ligação domiciliário, ramais domiciliários, estações elevatórias e infraestruturas eléctricas.