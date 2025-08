Hélder Esménio responde a críticas sobre falta de investimento na Cultura em Salvaterra de Magos

A reunião de câmara de Salvaterra de Magos de 23 Julho começou com uma reposta do presidente do município, Hélder Esménio, às declarações do candidato da CDU à presidência do concelho. João Caniço, aposta dos comunistas para o município, criticou o trabalho feito pelo actual executivo no âmbito da Cultura. As declarações do candidato comunista ocorreram na apresentação dos candidatos da Coligação Democrática Unitária (CDU) para o concelho no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, a 19 de Julho. No momento do seu discurso, João Caniço classificou o sector da Cultura como um “parente pobre” nos últimos 12 anos da liderança do socialista, atirando que a aposta cultural consistiu em “despejar dinheiro em artistas de renome para actuar na Feira de Magos”. O candidato, que também liderou a lista da CDU ao município em 2021, disse ainda que o executivo lançou “meia dúzia de livros e exposições por ano”, assumindo ainda uma diferença “gritante” perante a oferta do município vizinho de Benavente, de gestão CDU.

No período antes da ordem do dia da reunião de 23 de Julho, o presidente da câmara salientou que não se quer envolver na campanha, mas não deixou de tecer críticas ao candidato comunista e enumerar o trabalho desenvolvido no âmbito cultural no último mandato. Hélder Esménio emancipou as 21 exposições lançadas no último ano pelo município, dizendo ser o maior número zona da Lezíria do Tejo. O autarca falou ainda das duas centenas de exposições que foram lançadas sob a sua liderança, tal como de 47 publicações e estudos. O presidente falou ainda da publicação da revista anual da cultura do município, assim como dos projectos de reconhecimento de vários elementos do concelho no inventário do Património Cultural Imaterial, exemplificando com o caso dos bordados de Glória do Ribatejo, em 2022, e do reconhecimento da Falcoaria Real como Património Cultural Imaterial da Humanidade, em 2016.

No final da sua intervenção, Hélder Esménio lançou ainda uma farpa ao candidato da CDU, presumindo que o mesmo não estivesse ocorrente da realidade cultural de Salvaterra de Magos, por “não trabalhar nem residir no concelho”.