Maus cheiros e falta de limpeza desesperam moradores da Verdelha de Baixo em Alverca

Voltaram as descargas poluentes à ribeira da Verdelha de Baixo, em Alverca do Ribatejo, situação que além das águas castanhas e lodosas acarreta também maus cheiros que estão a prejudicar a qualidade de vida de quem ali vive. Há pelo menos três meses que moradores como Paulo Condesso, Francisco Delgado, Rosário Ferreira e a Fátima Delgado não conseguem abrir a janela de casa devido ao cheiro intenso que vem das águas da ribeira.

Em causa estão descargas ilegais poluentes vindas de instalações fabris que já originaram queixas na junta de freguesia, que as encaminhou para a Câmara de Vila Franca de Xira, entidade com capacidade fiscalizadora para actuar. O problema é recorrente e tarda a ser solucionado, como O MIRANTE tem dado nota ao longo dos anos. Até hoje, que se saiba, ainda não foi identificada nenhuma fonte poluidora. Fonte do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana confirma a O MIRANTE que a informação também já chegou às autoridades, estando previstas acções de fiscalização no terreno para breve.

“A ribeira está melhor do que há 30 anos. De Inverno, com a chuva, a água passa limpinha, mas este ano o problema agravou-se muito e há descargas poluentes constantes”, lamenta ao nosso jornal Paulo Condesso. Os moradores, de resto, lamentam que a ribeira não seja o único problema, num bairro que dizem estar esquecido, apesar de ser o primeiro ponto de referência para quem entra na cidade vindo do Forte da Casa. Na Verdelha de Baixo vivem perto de uma centena de famílias em 13 lotes e vários moradores lamentam que o bairro tenha lixo espalhado pelo chão, ervas por cortar e, na generalidade, esteja mal zelado. “Tivemos durante um mês perto de meia tonelada de lixo ao pé das ilhas ecológicas por recolher e temos fotos disso. Esta falta de limpeza e abandono faz com que existam imensas ratazanas e baratas. Temos o bairro sujo e precisamos que nos ajudem”, criticam.

O MIRANTE contactou a Câmara de Vila Franca de Xira sobre o assunto mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição. Já o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra (PS), confirma a situação notando que o problema das descargas ilegais na ribeira tem sido acompanhado pelo município. “Temos recebido queixas e reencaminhado para que possam actuar”, garante, admitindo no entanto que, até agora, ainda não se identificou a origem da poluição. Já no que toca à limpeza urbana, o autarca admite que as coisas não estão bem. “Sendo uma zona limítrofe não se consegue ter gente em permanência com os poucos recursos que temos. E com as férias do pessoal torna-se ainda mais difícil”, lamenta.

Apesar de compreender as queixas dos moradores, Cláudio Lotra nega que não tenha havido varrição ou desmatação nos últimos seis meses no bairro. “Acredito, sim, que no último mês não tenha havido qualquer visita da equipa”, lamenta, confirmando que a junta já recebeu queixas sobre o problema da falta de limpeza.