Mercado do Carregado gera críticas por abandono e falta de investimento

O estado de degradação do Mercado Municipal do Carregado voltou a estar em cima da mesa na última Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais. O porta-voz da comissão de moradores do Carregado, João Silva, lamentou mais uma vez que o mercado não seja apelativo e que a Câmara de Alenquer não tenha investido na sua reabilitação, tal como fez no da vila de Alenquer.

O presidente da junta de freguesia, José Martins, recordou que o mercado não está legalizado e, por isso, quando a câmara quis delegar as competências de gestão do espaço para a junta, a proposta não foi aceite, uma vez que a junta não tem capacidade financeira para as obras necessárias. “Perguntámos qual o pacote financeiro para a gestão e não havia; por isso dissemos que não. O que nos foi pedido foi que tomássemos conta daquilo no dia-a-dia e ficámos com a chave para abrir e fechar”, disse José Martins, acrescentando que, quando existem problemas ao nível da electricidade ou, como recentemente, com o telhado, são reportados ao município.

Conforme noticiámos, continua por resolver o imbróglio que envolve o Mercado Municipal do Carregado, construído em terrenos privados na Urbanização Quinta Nova. Os anos passam e a câmara continua em negociações com a administração do condomínio para reverter a parcela de terreno onde está o mercado para o domínio público municipal.

O edifício do mercado está degradado e visivelmente a precisar de obras, quer no exterior quer no interior. Infiltrações de água, humidade e paredes a precisar de pintura são notórias. Apesar de estar aberto todos os dias, o espaço conta apenas com um vendedor em permanência.