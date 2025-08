Vila Franca de Xira e Tarrafal reforçam laços com intercâmbio juvenil em 2025

No âmbito do acordo de cooperação assinado em 2011, os municípios de Vila Franca de Xira e do Tarrafal, em Cabo Verde, vão reforçar a sua parceria tendo em vista a realização de um intercâmbio juvenil durante as férias escolares de verão. A iniciativa tem como objectivo promover o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos jovens participantes, aprofundando a ligação entre os dois territórios.

O intercâmbio abrangerá 25 jovens, dos quais 20 são provenientes do Tarrafal e cinco de Vila Franca de Xira, com idades entre os 14 e os 25 anos. O protocolo, que vigorará até 30 de Setembro, prevê actividades nos domínios da cultura, desporto, recreação, educação, ambiente e empreendedorismo, numa lógica de troca de experiências e vivências entre os participantes. Segundo a proposta agora aprovada em reunião de câmara, Vila Franca de Xira compromete-se a garantir o alojamento, alimentação, transporte e programação de actividades para os jovens do Tarrafal durante a sua estadia em território português. Para além disso, 10 destes jovens serão integrados numa experiência prática semelhante ao Programa de Ocupação de Jovens, com uma bolsa de participação de 200 euros por jovem.

Vila Franca de Xira assegurará também a deslocação e a estadia do grupo português no Tarrafal, incluindo o financiamento do alojamento e alimentação no valor de 3000 euros, bem como o tratamento dos vistos junto das entidades consulares. O município do Tarrafal terá a responsabilidade de garantir a deslocação do seu grupo a Portugal, assegurar o pagamento das bolsas ou, em alternativa, a execução de um projecto jovem na comunidade. Caberá ainda ao município cabo-verdiano organizar a estadia do grupo de Vila Franca de Xira, incluindo alojamento, alimentação, transporte local e a dinamização de um programa de actividades sociais, culturais, recreativas e desportivas.