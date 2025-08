Câmara de Salvaterra de Magos promove debate com jovens sobre equipamentos desportivos

A última reunião de câmara de Salvaterra de Magos, realizada a 23 de Julho, contou com uma forte presença de jovens no público com o grupo a deixar alguns pedidos ao município. Os jovens reflectiram e planearam uma intervenção em que exigem mais estruturas e variedade desportiva em Salvaterra de Magos. Segundo Joaquim Correia, porta-voz do grupo, o futebol parece ser a única modalidade “acessível” no concelho, sendo a que possui mais entidades e praticantes a nível federado. O jovem sugeriu que existisse uma maior oferta desportiva nas várias localidades, que pudesse atrair interessados para outras modalidades.

Entre os apelos feitos ao executivo liderado por Hélder Esménio, o porta-voz do grupo sugeriu a construção de um skate park e de um campo de basquetebol, admitindo que os equipamentos deste género mais próximos se encontram no concelho vizinho de Benavente. Sobre as estruturas já existentes, o jovem apontou o difícil acesso aos campos de ténis em Salvaterra de Magos e o estado de outros equipamentos desportivos na localidade. “Precisamos de tratar daqueles espaços”, disse. Na resposta, o presidente do município concordou com a ideia de um campo de basquetebol e assumiu que poderia ser um projecto a explorar por quem o suceder, mas não deixou de relembrar algum trabalho que os seus executivos realizaram no âmbito desportivo. O socialista salientou a criação de vários espaços desportivos, como campos de padel em várias localidades e a intervenção em várias estruturas já existentes, relembrando o forte investimento do município em relvados sintéticos para os clubes de futebol do concelho.

Sobre a diversidade de oferta desportiva em Salvaterra de Magos, Hélder Esménio enumerou algumas associações de pesca desportiva, ciclismo, atletismo, dança ou artes marciais, destapando ainda o véu sobre um possível regresso do Clube de Andebol de Salvaterra de Magos, modalidade que considerou emblemática no concelho. O presidente reconheceu ainda que é importante juntar grupos de interessados para criação de novas modalidades, admitindo que esses ajuntamentos podem surgir com novos equipamentos.

O grupo de jovens que esteve presente na reunião camarária faz parte da iniciativa EmpreenSer, um projecto do município de Salvaterra de Magos que aproxima os jovens da vida comunitária e social do concelho, através de diversas actividades ao longo do Verão.