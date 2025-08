Departamento de Psiquiatria do Hospital de Santarém com obras de dois milhões de euros

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) formalizou a assinatura do auto de consignação que marca o arranque da obra de ampliação e requalificação das instalações do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) do Hospital Distrital de Santarém. Com um investimento superior a dois milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a intervenção visa dotar o serviço ambulatório de Psiquiatria e Psiquiatra da Infância e Adolescência (Pedopsiquiatria) de condições modernas e adequadas, reforçando a capacidade de resposta às necessidades dos utentes e dos profissionais de saúde.

A empreitada, adjudicada à empresa Vomera Building Solutions, Unipessoal, terá um prazo de execução de aproximadamente 220 dias e será realizada numa área de 643 metros quadrados actualmente desocupada no hospital. O novo espaço será distribuído entre as valências de Pedopsiquiatria e Psiquiatria. Na área de Pedopsiquiatria, está prevista a criação de oito gabinetes de consulta, um ginásio, duas instalações sanitárias, um espaço de Hospital de Dia, uma sala para a equipa comunitária e de reuniões, bem como áreas técnicas para arrumos e resíduos. Já a área dedicada à Psiquiatria contará com nove gabinetes de consulta, uma sala para a equipa comunitária, uma sala de enfermagem, instalações sanitárias e zonas técnicas de arrumos e sujos. O projecto contempla ainda um espaço central com zona de recepção e uma sala de administração que dará acesso a um jardim interior e às áreas afectas a ambas as valências.

A cerimónia de assinatura contou com a presença de elementos do conselho de administração da ULS Lezíria, e do representante da empresa adjudicatária, o engenheiro Sérgio Santos. “Este projecto constitui um marco fundamental na melhoria da resposta em saúde mental na região, reforçando não só os cuidados prestados em ambulatório, no contexto hospitalar, mas também a intervenção na comunidade promovida pela ULS Lezíria”, refere a instituição em comunicado.