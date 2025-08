Escola EB1 n.º2 de Benavente vai ter mais cinco salas para o primeiro ciclo

O município de Benavente deu a conhecer, em reunião do executivo, que a ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º2 de Benavente, localizada na Rua da Fantasia, com a construção de um novo edifício, vai permitir alargar a capacidade do estabelecimento de ensino para mais cinco salas, criando condições para receber cerca de 120 novos alunos.

A intervenção será realizada num terreno com uma área de 2.648 metros quadrados, dos quais 1.040 m2 serão ocupados pela nova construção. O projecto representa um investimento estimado em 1.677.000 euros, acrescido de IVA, e conta com co-financiamento do Programa Alentejo 2030, no âmbito dos fundos estruturais da União Europeia.

Com um prazo de execução previsto de 12 meses, a obra irá permitir responder à crescente procura no ensino do 1.º ciclo e reforçar a qualidade das infra-estruturas escolares do concelho. As imagens de simulação 3D do novo edifício revelam uma arquitectura contemporânea, com espaços amplos, coloridos e integrados no espaço existente, respeitando a envolvente urbana e promovendo a funcionalidade.