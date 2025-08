Acessos cortados às Serras de Montejunto e de Ota

Os acessos principais à Serra de Montejunto e à Serra de Ota, realizados através do concelho de Alenquer, encontram-se cortados enquanto vigorar o Estado de Alerta Especial no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), decretado pelo Governo. Este período de exceção foi decretado para passar a vigorar a partir das 00h00 de 3 de agosto (domingo) até às 23h59 de 7 de agosto (quinta-feira).

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) está inteirado das várias situações que podem acarretar possíveis danos a pessoas, animais e bens numa altura em que as altas temperaturas assolam Portugal Continental e aumentar o risco de incêndio rural. Fruto da proibição do acesso a espaços florestais durante este período, o SMPC levou a cabo, de forma preventiva, o bloqueio das vias de trânsito para o acesso a dois dos pontos mais altos do concelho. Os residentes, os veículos de empresas sediadas no perímetro, os transportes públicos de passageiros e as viaturas de socorro, emergência e Proteção Civil contam com a permissão de passagem.

Esta segunda-feira foram ainda reconhecidas, com a presença de uma delegação regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, zonas de abrigo temporário e zonas de concentração e apoio à população a utilizar em caso de catástrofe. As operações no terreno contam com o apoio das corporações de bombeiros do concelho, da Polícia Municipal e do Gabinete Técnico Florestal.