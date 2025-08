Jardim de Infância da Lezíria vai ser ampliado

A ampliação do Jardim de Infância da Lezíria, em Samora Correia, concelho de Benavente, vai permitir reforçar significativamente a capacidade da resposta educativa pré-escolar com a criação de quatro novas salas, destinadas a acolher cerca de 100 crianças. A intervenção terá lugar num terreno situado entre a Rua António Pina Cabral e a Rua Lagoa das Bruxas, abrangendo uma área total de 1.925 metros quadrados, dos quais 770 corresponderão à área de construção e implantação do novo edifício. Com um valor estimado de 1.192.000 euros, acrescido de IVA, a obra tem um prazo previsto de execução de 12 meses. O projecto é co-financiado pela União Europeia, no âmbito do programa Alentejo 2030. A ampliação surge como resposta à crescente procura por vagas no ensino pré-escolar na cidade de Samora Correia, permitindo não apenas o aumento da capacidade de acolhimento, mas também a modernização das infra-estruturas ao serviço da infância.

Segundo o projecto, o novo equipamento educativo pretende ainda valorizar os espaços exteriores, com áreas de recreio amplas e seguras, contribuindo para um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e estimulante.