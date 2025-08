Município de Vila Franca de Xira substitui-se ao Estado para fazer obras em esquadras da PSP

A Câmara de Vila Franca de Xira e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão estabelecer um protocolo de apoio e cooperação para permitir ao município substituir-se ao Estado e fazer pequenas obras de melhoria nas esquadras da PSP de Vila Franca de Xira e Alverca há muito reclamadas mas que tardavam a ser realizadas.

O protocolo, discutido e aprovado em reunião de câmara, visa a melhoria e adaptação dos espaços actualmente utilizados pelas esquadras, cujas intervenções foram solicitadas e justificadas pela PSP, tendo em vista um desempenho mais eficaz das suas funções de segurança pública no concelho. Embora a titularidade dos edifícios não esteja expressamente definida no documento, a autarquia assume as responsabilidades de apoio material e logístico aos mesmos, propondo-se agora realizar trabalhos de 136 mil euros, acrescidos de IVA, com um prazo de execução de 90 dias.

O documento, a que O MIRANTE teve acesso, prevê intervenções na esquadra de Alverca do Ribatejo que incluem, entre outros, a remodelação das salas de apoio à vítima, adaptação de instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida e alteração das redes eléctricas e de telecomunicações. Está também prevista a conversão do espaço actualmente utilizado como garagem numa sala para a força de intervenção, incluindo construção de instalações sanitárias com infraestruturas de água e esgoto, e de um telheiro para viaturas associadas a processos judiciais. Por fim está também prevista a pintura exterior do edifício, que já apresenta sinais de degradação.

Já para a esquadra de Vila Franca de Xira, que tem merecido queixas desde que foi reabilitada em 2017 (onde funcionava um antigo posto da GNR), os trabalhos contemplam a remodelação das instalações sanitárias masculinas e femininas, bem como da instalação sanitária de uso público. O município considera que este conjunto de melhorias vai ao encontro das necessidades dos profissionais, que há muito reclamavam por intervenções de melhoria. A oposição na Câmara de Vila Franca de Xira lamentou durante a discussão do documento que estas intervenções apenas sejam feitas nas esquadras das duas cidades e que tenham sido deixadas de lado outras obras consideradas urgentes, na esquadra da PSP de Alhandra e nos postos da Guarda Nacional Republicana de Alhandra e da Castanheira do Ribatejo.