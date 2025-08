Antiga praça de touros da Vila da Marmeleira adquirida pelo município

Câmara de Rio Maior quer transformar as ruínas da antiga praça de touros da Marmeleira num espaço cultura com fins diferentes do original.

A Câmara de Rio Maior adquiriu o que resta da antiga praça de touros da Vila da Marmeleira para ali criar um espaço cultural com uma finalidade diferente da inicial. O negócio ficou pelos 90 mil euros pela totalidade do terreno. A novidade foi dada pelo presidente do município, Filipe Santana Dias (PSD), nas suas redes sociais. “Este foi um processo moroso, com muitíssimos herdeiros e com um trabalho administrativo da mais elevada exigência”, vincou, acrescentando que “agora é tempo de ultimar os estudos e projectos para requalificação daquele espaço, onde a cultura, de uma forma bem diferente da utilização original, será rainha”.

O autarca referiu que foi graças ao trabalho de muitas pessoas que foi possível tornar esse sonho em realidade, destacando o trabalho de Jorge Colaço, chefe de divisão da Câmara Municipal de Rio Maior. “O Jorge, entregou-se de corpo e alma a este projeto, fazendo centenas de quilómetros, centenas de chamadas e muitas reuniões, para que esta intenção pudesse ver a luz do dia. Não tenho dúvidas que sem a entrega do Jorge, esta seria uma missão verdadeiramente impossível”, escreveu. Filipe Santana Dias deixou também agradecimentos à Junta de Freguesia de Marmeleira e Assentiz, por todo o esforço do seu presidente Francisco Silvestre, bem como ao vice-presidente da câmara, Lopes Candoso.

“Não tenho dúvida que este será um centro cultural da mais vital importância para o Concelho de Rio Maior, atraindo públicos dos quatro cantos do mundo”, afirma Santana Dias, reforçando que “esta demanda, é mais uma que chega a bom porto”.