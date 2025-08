Corpo encontrado na Vala Real em Azambuja é de idoso que estava desaparecido

partilhe no Facebook

O corpo encontrado sem vida no interior de um veículo na Vala Real, canal navegável que liga Azambuja ao rio Tejo, é de um idoso de 81 anos, de Casais da Lagoa, freguesia de Aveiras de Baixo, que estava desaparecido há cerca de 12 horas, confirmou a O MIRANTE fonte policial.

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado à Guarda por familiares do idoso. O veículo, cujas circunstâncias da queda para a Vala Real ainda estão a ser investigadas, foi avistado por um popular que circulava a pé naquela zona e que avisou as autoridades.

O cadáver, que já apresentava alguns sinais de decomposição, foi resgatado pelos bombeiros com recurso a uma embarcação e posteriormente transportado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 08h08 e no local estiveram os Bombeiros de Azambuja, Serviço Municipal de Protecção Civil e Guarda Nacional Republicana, num total de 20 operacionais apoiados por nove viaturas e uma embarcação.