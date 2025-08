Colisão entre duas viaturas fez duas vítimas encarceradas, tendo uma delas ficado ferida com gravidade. Foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ferido grave helitransportado para o hospital após colisão no Couço

Uma pessoa ficou gravemente ferida numa colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias, na manhã desta terça-feira, 5 de Agosto, na estrada perpendicular à Nacional 251, que dá acesso à Volta do Vale, no Couço, concelho de Coruche.

Segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, o ferido grave foi helitransportado para o Hospital de Santarém e, além deste, uma outra pessoa, que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportada de ambulância para a mesma unidade hospitalar. Ambas as vítimas ficaram encarceradas nas viaturas em que seguiam, tendo obrigado a manobras de desencarceramento por parte da equipa de socorro.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado às 09h59 e no local estiveram os Bombeiros de Coruche, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência e Reanimação (INEM) e Guarda Nacional Republicana, num total de 20 operacionais apoiados por sete viaturas e um helicóptero.