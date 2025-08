Festas de Marinhais anteciparam fogo de artifício para escapar a alerta vermelho e assunto ganhou escala nacional

As Festas em Honra de S. Miguel Arcanjo, em Marinhais, decorreram entre 30 de Julho e 4 de Agosto. As celebrações contaram com vários eventos de animação, cultura e associativismo, mas o lançamento do habitual fogo de artifício está a dar que falar. Em causa, a antecipação do lançamento dos foguetes, marcada para as 00h00 de dia 3 de Agosto, dia em que o país esteve sob alerta vermelho por risco de incêndio, para as 23h30 de dia 2 de Agosto. Esta decisão, comunicada nas redes sociais da Comissão de Festas de Marinhais, gerou discórdia entre populares nas caixas de comentários, com várias pessoas a acusarem os festeiros de falta de bom senso por avançarem com o lançamento do espectáculo pirotécnico. O assunto ganhou escala nacional, difundindo ainda mais pelas redes sociais e chegando inevitavelmente aos telejornais.

A dimensão do acontecimento levou até a comissão de festas a desactivar os comentários nas suas publicações online, onde as reacções negativas continuavam a despoletar, acusando os festeiros de “falta de noção” e “chico espertismo”. No meio da discórdia, foi o presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos que utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e defender a organização das festas.

Hélder Esménio congratulou a comissão pelo “rigoroso cumprimento” das condições exigidas pelas autoridades. O autarca garantiu que foi feita a prevenção de incêndios com proximidade às autoridades competentes para um “festejo em ambiente urbano que honra a tradição, história e a lei”. O presidente em fim de mandato acompanhou ainda a publicação de uma imagem provocatória, com a frase “se há pessoal a falar mal de ti é porque estás a fazer alguma m*rda bem…”.