O Centro Terapêutico Equilíbrios, em Coruche, foi a forma de Luísa Claro, formada em Ciências Sociais, colmatar as falhas ao nível do envelhecimento depois de ter trabalhado no encaminhamento de idosos para lares, defendendo um envelhecimento autónomo e activo. Os seus serviços incluem massagem terapêutica chinesa, onde utiliza a acupunctura, mais relaxante para aliviar a tensão muscular, ou com óleos essenciais da própria marca Equilíbrios. Criou ainda uma rede de interação e interajuda social com um responsável por zona como forma de combate ao isolamento.

Luísa Claro inaugurou o espaço em Setembro do ano passado e está a frequentar o curso de hipnoterapia. Formada em aromaterapia, utiliza como complemento terapêutico os óleos essenciais para atingir mais rapidamente o equilíbrio e bem-estar. Avalia o corpo, mente e espírito e, em primeiro lugar, o sono. Tem clientes jovens, que querem melhorar o estudo e foco, a meninos com hiperactividade que acabam por sofrer de estigma e baixa autoestima no meio escolar e, consequentemente, de problemas de integração.

Os homens procuram as terapias quando já têm dores, revela. “Muitas das dores físicas têm causas emocionais e são raras as pessoas que se autocuidam”. Luísa Claro argumenta que há muito a fazer ao nível do envelhecimento no concelho de Coruche, um meio rural em que as reformas são baixas e a medicação absorve o dinheiro dos mais idosos.

O Dia Internacional do Autocuidado é celebrado a 24 de Julho, promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objectivo de consciencializar sobre a importância de cuidar da saúde física e mental. É um dia para lembrar que a saúde deve ser uma prioridade e que o autocuidado é essencial para uma vida equilibrada e saudável.