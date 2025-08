Oposição quer mais segurança rodoviária em frente à Escola Secundária de Azambuja

A estrada em frente à Escola Secundária de Azambuja vai ser repavimentada e os vereadores do PSD entendem que se deve aproveitar esses trabalhos para aplicar medidas mitigadoras para o excesso de velocidade com que por vezes os automobilistas ali circulam. O vereador José Paulo Pereira, que falava na última reunião do executivo camarário, defendeu a sobre-elevação do piso entre as duas passadeiras, medida que já tinha sido proposta, fez saber, numa reunião com um dos técnicos do município a propósito da obra de repavimentação.

Os vereadores sociais-democratas também defendem a deslocalização de uma das passadeiras para que fique em frente à escola. José Paulo Pereira, que lecciona naquele estabelecimento de ensino, diz que alunos e professores acabam por fazer o atravessamento da via fora da passadeira, em frente ao portão da escola. Pediram ainda ao executivo socialista que crie uma zona específica para que os pais possam parar as suas viaturas em segurança para deixar os filhos, pois, justificou o vereador Rui Corça, o que acontece são paragens em segunda fila, porque todo o espaço em frente à escola está ocupado por lugares de estacionamento.

O vice-presidente da Câmara de Azambuja, António José Matos, disse em resposta que vai fazer chegar as preocupações e sugestões dos vereadores a quem de direito, nomeadamente para que se avalie a possibilidade de haver uma zona de paragem temporária para “largar os alunos”. Sobre a passadeira não estar em frente ao portão da escola, disse que é propositado para que quem dali sai não apresse o atravessamento.