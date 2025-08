Cerci de Azambuja e Casa Mãe recebem 20 mil euros pelo trabalho social meritório

Instituições de apoio a pessoas com deficiência e crianças e jovens vão receber da Câmara de Azambuja um apoio extraordinário de 20 mil euros cada.

A Cerci Flor da Vida de Azambuja e a Casa O Pombal- A Mãe, de Aveiras de Cima, vão receber, cada uma, um apoio extraordinário no valor de 20 mil euros que visa comparticipar o meritório trabalho social realizado. As propostas foram aprovadas por unanimidade na última reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja.

Na apresentação das propostas a vereadora da CDU, Mara Oliveira, explicou que instituições que desenvolvem trabalho nas valências de apoio à deficiência e de crianças e jovens podem solicitar, tal como previsto em regulamento, um apoio anual nesse valor, o que veio a acontecer por parte das daquelas duas instituições.

A Cerci de Azambuja dá resposta a cerca de 300 pessoas com deficiência. A Casa O Pombal- A Mãe acolhe dezenas de bebés, crianças e jovens em risco, que por decisão judicial foram retirados às suas famílias.