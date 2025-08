Morte de uma tonelada de peixes no Almonda continua sem culpados

Foi a 6 de Agosto de 2024 que foi detectada uma grande mortandade de peixes no leito do rio Almonda, em Torres Novas, causada por uma descarga poluente. Um ano após o episódio, que fica marcado como um dos mais tristes da história daquele rio, continuam a não ser conhecidos culpados.

Após ter sido recolhida água do rio para análises, a Câmara de Torres Novas, que chegou a considerar a mortandade um "grave episódio de poluição ambiental", interditou, ainda no mesmo mês, a pesca e outras actividades recreativas até as análises apresentarem valores satisfatórios. Os serviços municipais recolheram cerca de uma tonelada de peixes mortos do rio.

As análises, recorde-se, revelaram que a 6 de Agosto as águas do rio Almonda excediam 28 vezes o limiar de qualidade com carga orgânica muito elevada e diminuição do oxigénio, confirmando o relatório, divulgado pelo município, a ocorrência de uma descarga, mas sem permitir identificar a origem da mesma. O MIRANTE questionou a Agência Portuguesa do Ambiente e procurou saber junto do município novidades acerca da investigação que estará em curso mas sem sucesso até ao momento.