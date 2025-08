Protecção Civil de Alenquer apela ao bom senso no uso de fogo-de-artifício

A Protecção Civil Municipal de Alenquer apela ao bom senso no uso de fogo-de-artifício e artigos pirotécnicos, devido ao risco acrescido de incêndio. O coordenador Tiago Espírito Santo recorda que o País se encontra em Estado de Alerta, pelo que está proibido o lançamento de fogo-de-artifício e foguetes.

Estão agendadas várias festas para o próximo fim-de-semana no concelho de Alenquer, e a Protecção Civil Municipal já sensibilizou as colectividades para a necessidade de prevenir ignições. “As pessoas que usem o bom senso no uso do fogo-de-artifício . Se estiver proibido que respeitem. Não estando proibido que verifiquem com as autoridades competentes se podem lançar o fogo na data prevista. Isto é muito importante porque são nestas situações que às vezes ocorrem ignições indesejadas que podem, no limite, estragar a festa”, alertou Tiago Espírito Santo, em declarações a O MIRANTE.

Até às 23h59 de quinta-feira, 7 de Agosto, vigora o Estado de Alerta Especial no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS), decretado pelo Governo.

Mantêm-se, por isso, interditos os principais acessos às zonas florestais da Serra de Montejunto e da Serra de Ota, através do concelho de Alenquer.