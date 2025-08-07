uma parceria com o Jornal Expresso
07/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-08-2025 17:52

Funcionário de escola em Abrantes detido por suspeitas de abuso sexual de crianças

Funcionário de escola em Abrantes detido por suspeitas de abuso sexual de crianças
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Funcionário de 35 anos de uma escola de Abrantes é suspeito de abusar sexualmente de duas menores de 10 anos. Suspeito terá mantido conversas de teor sexual e partilhado conteúdos pornográficos com pelo menos mais uma criança menor.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Abrantes um homem de 35 anos, funcionário numa escola, suspeito de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças, anunciou na quinta-feira, 7 de Agosto, aquela força de segurança. Em comunicado, a PJ refere que as vítimas de abuso sexual são duas menores de 10 anos e que o arguido, detido na terça-feira, 5 de Agosto, terá mantido conversas de teor sexual e partilhado conteúdos pornográficos com pelo menos mais uma criança menor.
O detido “exercia funções num estabelecimento escolar, posição que lhe conferia contacto directo e regular com as vítimas menores”, pode ler-se. A investigação, liderada pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, teve início com a “sinalização, por entidades internacionais, da partilha de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas de internet”, efectuada a partir de acessos registados em Portugal e que se veio a apurar ter sido da responsabilidade do agora detido.
No decurso da investigação, verificou-se que o arguido terá “mantido conversas de teor sexual com pelo menos uma criança com cerca de 11 anos, através de uma rede social e através da qual partilhava e recebia fotografias e vídeos de cariz pornográfico”, e que durante o mês de Junho “terá abusado sexualmente de duas crianças de 10 anos”. Na sequência de buscas domiciliárias à residência onde o detido se encontrava a viver com os seus pais, foram “apreendidos diversos dispositivos electrónicos, os quais serão alvo de análise pericial”, refere a PJ, na nota. O homem foi presente a tribunal, tendo ficado sujeito às medidas de coacção de apresentações periódicas trissemanais e proibição de contactos com as vítimas e crianças.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino