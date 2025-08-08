uma parceria com o Jornal Expresso
08/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-08-2025 12:06

Avarias nas linhas causaram cortes de energia sucessivos em Santarém

Avarias nas linhas causaram cortes de energia sucessivos em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A E-REDES esclareceu que foram detectadas duas avarias que afectaram duas zonas distintas na cidade de Santarém no dia 6 de Agosto.

Sucessivos cortes de energia eléctrica afectaram algumas zonas da cidade de Santarém durante a tarde de quarta-feira, 6 de Agosto, a partir das 15h00 e até perto das 18h00. Uma das áreas atingidas foi a do centro histórico. Tratou-se de falhas de electricidade de curta duração mas suficientes para afectar algumas actividades.

Contactada por O MIRANTE, a E-REDES informou que foram detectadas duas avarias que afectaram duas zonas distintas na cidade no dia 6 de Agosto. Segundo a empresa de energia, a primeira ocorreu às 15h00 na linha de São Pedro, ficando a maioria dos clientes alimentados às 15h10 e a totalidade dos clientes ficou alimentada às 17h30.

Já a segunda avaria, segundo a E-REDES ocorreu às 16h20 na linha da Moita, que após as primeiras manobras de telecomando garantiu a alimentação da maioria dos clientes, tendo afectado cinco postos de transformação na zona do Jardim Baixo. O restabelecimento total do fornecimento de electricidade ocorreu às 18h00, com excepção de dois postos de transformação em que foi necessário recorrer a geradores, ligados às 20h30, para garantir energia eléctrica a todos os clientes.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino