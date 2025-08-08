Avarias nas linhas causaram cortes de energia sucessivos em Santarém

A E-REDES esclareceu que foram detectadas duas avarias que afectaram duas zonas distintas na cidade de Santarém no dia 6 de Agosto.

Sucessivos cortes de energia eléctrica afectaram algumas zonas da cidade de Santarém durante a tarde de quarta-feira, 6 de Agosto, a partir das 15h00 e até perto das 18h00. Uma das áreas atingidas foi a do centro histórico. Tratou-se de falhas de electricidade de curta duração mas suficientes para afectar algumas actividades.

Contactada por O MIRANTE, a E-REDES informou que foram detectadas duas avarias que afectaram duas zonas distintas na cidade no dia 6 de Agosto. Segundo a empresa de energia, a primeira ocorreu às 15h00 na linha de São Pedro, ficando a maioria dos clientes alimentados às 15h10 e a totalidade dos clientes ficou alimentada às 17h30.

Já a segunda avaria, segundo a E-REDES ocorreu às 16h20 na linha da Moita, que após as primeiras manobras de telecomando garantiu a alimentação da maioria dos clientes, tendo afectado cinco postos de transformação na zona do Jardim Baixo. O restabelecimento total do fornecimento de electricidade ocorreu às 18h00, com excepção de dois postos de transformação em que foi necessário recorrer a geradores, ligados às 20h30, para garantir energia eléctrica a todos os clientes.