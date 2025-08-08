Continuam as investigações da Judiciária a tiroteio na estação de Vila Franca de Xira

Passado um mês sobre um tiroteio ocorrido junto da estação de comboios de Vila Franca de Xira que assustou a comunidade, as investigações da Polícia Judiciária(PJ) continuam, envolvendo pelo menos duas pessoas que não serão residentes no concelho. O caso aconteceu pela hora de almoço de domingo, 6 de Julho, último dia da festa do Colete Encarnado, quando se gerou discussão entre grupos rivais na estação de comboios da cidade, por motivos ainda não esclarecidos.

Vários moradores da zona ouviram tiros vindos do interior da estação e chamaram a Polícia de Segurança Pública (PSP). Segundo fonte policial, após os disparos um dos homens fugiu em direcção ao rio e atirou a pistola ao rio Tejo, arma que ainda não foi recuperada. Uma patrulha da PSP que estava de prevenção na zona chegou a tempo de interceptar dois homens que estiveram envolvidos nos confrontos, que foram identificados e entregues à PJ. Um deles, de 32 anos, está a aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva, tendo sido detido por homicídio na forma tentada e ainda por posse de arma proibida. Apesar do aparato causado na estação de comboios, não houve registo de feridos ou danos.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, recorde-se, já havia dado nota de detenções por tráfico de droga, roubo e tentativa de homicídio nas festas deste ano. Durante os três dias da festa a PSP deteve quatro pessoas por crimes de diversa gravidade, entre eles dois homens, de 24 e 25 anos, detidos por roubo e tráfico de estupefacientes, depois de terem sido apanhados na posse de 11,88 doses de haxixe. A PSP também deteve um homem de 39 anos por resistência e coacção sobre funcionário, no âmbito dos desacatos da noite de sábado.

Além das detenções, as autoridades elaboraram vários autos de notícia por contraordenação, relacionados com a prática ilegal de venda ambulante, com vários artigos a serem apreendidos no âmbito das fiscalizações e também várias dezenas de condutores foram fiscalizados a conduzir com álcool no sangue acima do permitido por lei. O Colete Encarnado, que é uma das mais emblemáticas celebrações da cidade, contou com a presença de várias valências policiais, incluindo policiamento de proximidade, ordem pública, fiscalização de trânsito, fiscalização económica e investigação criminal.