Couço exige rotunda para acabar com o perigo da entrada poente

A Junta de Freguesia do Couço recolheu 800 assinaturas num abaixo-assinado a exigir uma solução para a entrada poente desta freguesia do concelho de Coruche. Em 2019, na sequência de um levantamento das necessidades de intervenção na rede viária no município e das zonas perigosas, a Infraestruturas de Portugal respondeu à Câmara de Coruche que em relação à entrada da vila na Estrada Nacional 251 “é consensual a sua reformulação geométrica, através da construção de uma rotunda. Mas nada foi feito para além desta constatação e com os acidentes a ocorrerem frequentemente, a junta de freguesia liderada por Ortelinda Graça decidiu fazer pressão para que a situação, que está entre os primeiros pontos negros da sinistralidade no distrito de Santarém, seja resolvida rapidamente para acabar com os acidentes e o descontentamento da população.

No abaixo-assinado que recolheu 771 assinaturas, a junta diz que a intervenção que foi feita pela Infraestruturas de Portugal na tentativa de melhorar a circulação acabou por aumentar a perigosidade do local. Situação que, acrescenta, coloca em risco a vida não só da população como das muitas centenas de pessoas que circulam na via diariamente. A presidente da junta alerta para o elevado número de acidentes que ocorrem no local, ao km 53+800, “os quais não são do conhecimento das autoridades (GNR, Bombeiros) quando apenas causam danos nos veículos”.

O abaixo-assinado foi enviado para a Infraestruturas de Portugal (IP); para os ministérios da Administração Interna e das Infraestruturas, bem como para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A junta também enviou o documento para a câmara e assembleia municipal de Coruche. Na resposta em 2019 a IP também referia que a intercepção ao km 53+800 teria de ser sujeita a um projecto autónomo, mas não se compromete com prazos, dizendo que este “que será desenvolvido em função das prioridades determinadas pelo risco e pela capacidade orçamental existente”.