08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-08-2025 10:45

Projecto em Abrantes quer recuperar olival abandonado no concelho

Projecto “Apadrinha Uma Oliveira”, sediado em Abrantes, acaba de receber um novo padrinho – a Artevasi – que apadrinhou 143 oliveiras como demonstração do seu compromisso com o ambiente. Projecto visa recuperar 10 mil oliveiras no território.

No concelho de Abrantes há uma nova parceria que visa recuperar o olival abandonado. A Artevasi, que está no mercado há cerca de 20 anos e que se dedica à produção de vasos 100% sustentáveis, definiu como objectivo a criação da sua própria floresta com o intuito de reduzir a pegada de carbono e proteger o que já existe de valioso no território. A ideia ganhou forma graças à parceria com o projecto Apadrinha Uma Oliveira, que tem como principal objectivo a recuperação do património natural local.
Para João Morgado, director executivo do Apadrinha Uma Oliveira, a parceria vai permitir potenciar ainda mais a missão de garantir a conservação da natureza e do património local. ”A Artevasi tem como missão fornecer às pessoas as ferramentas para cultivarem a Natureza e isso, mais do que uma missão, é uma forma de estar e de se relacionar com o mundo que os rodeia. Tal como acontece no Apadrinha Uma Oliveira”, explica.
Para a Artevasi, o apadrinhamento de um olival tradicional é mais uma acção que reforça o seu compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Entre as suas acções recentes destacam-se o recurso a fontes de energia renováveis, a redução quase total do desperdício e a utilização de materiais recicláveis em todas as embalagens. “Mais do que pensar no negócio, pensamos no impacto que deixamos no mundo. O projecto Apadrinha Uma Oliveira é uma oportunidade concreta de gerar impacto positivo, contribuir para um futuro melhor e assumir uma gestão verdadeiramente responsável”, refere Joana Oliveira, directora de Qualidade e Sustentabilidade da Artevasi.
Apadrinha Uma Oliveira é um projecto que tem como objectivo recuperar 10.000 oliveiras, sendo que, até à data, já conseguiu recuperar quatro mil com o apoio de mais de 160 padrinhos (individuais e empresariais).

