Quatro homens julgados por assaltos a ourivesarias em Fátima

Quatro homens vão ser julgados pela alegada prática de dois assaltos a ourivesarias em Fátima, num caso em que três deles foram detidos após perseguição policial que obrigou ao encerramento do trânsito na Ponte 25 de Abril. Os arguidos, com idades dos 20 aos 59 anos, residentes na Margem Sul, estão acusados de dois crimes de roubo agravado e um de detenção de arma proibida. Um dos elementos responde, ainda, por dois crimes de condução sem habilitação legal.

No despacho de acusação, o Ministério Público (MP) refere que, em data não apurada, mas antes de 28 de Agosto de 2024, os arguidos, dois dos quais irmãos, “em concertação de esforços, decidiram apropriar-se de bens com valor que se encontrassem expostos em ourivesarias”, recorrendo à intimidação com armas de fogo e força física. Para tal, usaram um carro alugado numa empresa com loja no aeroporto de Lisboa, sendo o contrato titulado por um dos arguidos. A 28 de Agosto, os restantes três arguidos deslocaram-se na viatura a Fátima, onde, pelas 18h57, se dirigiram a uma ourivesaria. Segundo o MP, dois dos suspeitos, vestidos com roupas pretas, camisolas com gorros, passa montanhas e luvas, munidos de um revólver e um martelo, entraram na loja, tendo o terceiro elemento ficado no carro. Na loja, da qual levaram artigos de milhares de euros e dinheiro da caixa, encontravam-se duas funcionárias às quais foi apontada a arma de fogo.

O despacho do MP relata outras duas deslocações (14 e 17 de Setembro) a Fátima, na mesma viatura conduzida por um dos arguidos, que abrandou ao passar por ourivesarias. O segundo assalto ocorreu na manhã de 18 de Setembro, noutra ourivesaria, onde estavam os proprietários e outra pessoa, alegadamente cometido pelos mesmos três arguidos, que se apresentaram com as caras escondidas por capuzes, boné e usavam luvas. Um deles apontou uma arma ao proprietário, momento em que a outra pessoa gritou por socorro. Foi empurrada por um dos arguidos e bateu com a cabeça num pilar da montra, descreve o despacho. O terceiro suspeito, com um martelo, partiu uma vitrina e um móvel, tendo os homens levado dezenas de artigos, no valor de cerca de 16.500 euros. Já no carro, os três arguidos, detidos preventivamente, seguiram em direcção a Lisboa e entraram na Ponte 25 de Abril (liga a capital a Almada), que tinha parte do tabuleiro encerrada pela Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária. Ao aperceber-se da presença policial, um dos suspeitos saiu do veículo, levando um saco (continha luvas, boné, revólver, quatro munições e artigos roubados da ourivesaria) que tentou atirar ao rio Tejo. O saco caiu na grelha da ponte. Já o condutor acelerou o carro, para tentar sair do local, mas embateu noutros veículos que estavam parados.

Dado que a viatura ficou impossibilitada de circular, os arguidos abandonaram-na e tentaram abrir as portas de outras, sem sucesso, e acabaram detidos, relata o MP. No carro, estavam ainda outros artigos roubados neste segundo assalto, assim como o martelo, de acordo com o MP, que pede que seja declarada perdida a favor do Estado a quantia de quase 40 mil euros, “vantagens económicas que os arguidos obtiveram” com o roubo de Agosto.