08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-08-2025 12:00

Seis mortes e 513 salvamentos desde o início da época balnear

Quatro das seis mortes esta época balnear foram por afogamento.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou seis vítimas mortais, 513 salvamentos e 1.215 acções de primeiros socorros nas praias portuguesas em três meses da época balnear, entre 1 de Maio e 31 de Julho, segundo um balanço divulgado. Numa nota, a AMN referiu que quatro das seis mortes foram por afogamento, uma por doença súbita e outra por causas desconhecidas.
As mortes por afogamento ocorreram na Praia de Carcavelos (praia vigiada), no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, no troço internacional do Rio Minho (zona marítima não vigiada), em Caminha, distrito de Viana do Castelo, e na Praia de Pedrógão, distrito de Leiria, que não era vigiada na data do acidente. Oficialmente, o início da época balnear ocorre a 1 de Junho, mas os municípios são livres de começar antes ou depois da data.
