Surto de impetigo na Carregueira infecta várias crianças nas actividades de apoio à família

Nas últimas semanas de Julho várias crianças que frequentam as Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na Carregueira, no concelho da Chamusca, foram infectados por um surto de impetigo, uma infecção comum da pele que ocorre em crianças, sendo frequente os adultos contagiarem-se através do contacto. À redacção de O MIRANTE chegaram queixas de alguns munícipes de que o município não fez os esclarecimentos necessários tendo em conta a gravidade da situação.

Entretanto, na reunião de câmara de terça-feira, 5 de Agosto, o assunto foi debatido depois da vereadora Gisela Matias (CDU) pedir esclarecimentos. A vice-presidente do município, Cláudia Moreira, explicou que houve várias crianças que apareceram com lesões na pele, sendo que uma dessas crianças já tinha historial de problemas dermatológicos. “As crianças foram ao médico e ninguém lhes disse que era impetigo. Só na segunda-feira, 21 de Julho, é que disseram a uma das crianças que era impetigo. Contactámos a saúde pública e disseram-nos que era uma situação altamente contagiosa embora benigna. Fizemos um comunicado que foi distribuído aos encarregados de educação e enviámos um email à junta de freguesia. (…) Foram reforçadas limpezas aos brinquedos e objectos partilhados. A situação agora está controlada”, sublinhou a autarca.

O impetigo é causado por bactérias, é muito contagioso, podendo transmitir-se rapidamente no seio familiar e na escola. Pode causar sintomas como pele vermelha, com dor e comichão, glândulas inchadas e, embora menos comum, febre ou mal-estar. Segundo O MIRANTE apurou algumas crianças que frequentavam aquele serviço de acompanhamento durante as interrupções lectivas não voltaram a aparecer nas actividades.