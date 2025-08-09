Alenquer promove concurso de vídeo na Semana Europeia da Mobilidade

A edição de 2025 da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de Setembro, vai contar com uma nova iniciativa em Alenquer: o concurso de microvídeos “Mobilidade para Todos”, que convida a população a partilhar ideias criativas sobre formas de transporte mais sustentáveis, acessíveis e inclusivas. Promovido pela Câmara Municipal de Alenquer, o concurso pretende sensibilizar os participantes para os impactos positivos da mobilidade consciente na saúde, inclusão social e coesão territorial.

Depois do sucesso do concurso de fotografia promovido em 2024, que reuniu 11 candidaturas e 474 votos do público, a autarquia aposta agora no formato vídeo de curta duração, como forma de dar maior visibilidade à criatividade e reforçar o compromisso com os objectivos comunitários da campanha MobilityActions. De acordo com o regulamento, os vídeos devem promover a utilização de meios de transporte sustentáveis, acessíveis e inclusivos; a adopção de comportamentos conscientes no espaço público e a criatividade e envolvimento da comunidade local.