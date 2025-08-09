uma parceria com o Jornal Expresso
09/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-08-2025 07:00

Creche de Abrantes só deve abrir em Outubro após ajustes no projecto

Futura creche municipal de Abrantes, instalada na antiga EB1 nº 2, só deverá abrir em Outubro devido a ajustes no projecto, motivados pela decisão da câmara de concessionar a sua gestão a uma entidade externa.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou na última sessão camarária a realização de trabalhos complementares na empreitada de requalificação da futura creche municipal, que ficará instalada na antiga escola EB1 nº 2. A obra, inicialmente prevista para terminar em Agosto, foi alvo de pequenas alterações devido à decisão de concessionar a gestão a uma entidade externa, devendo o espaço só entrar em funcionamento em Outubro.
A creche foi inicialmente pensada para ser gerida directamente pelo município, mas o presidente da câmara, Manuel Valamatos, afirma que a mudança de modelo obrigou agora à adaptação do projecto, nomeadamente na zona da copa e cozinha. “A obra estava preparada para ter uma instalação de uma copa só de apoio, porque quem iria fazer a confecção era o município, mas passou a ser uma entidade externa, então estamos a colocar uma cozinha completa capaz de fazer refeições”, explicou. Apesar das alterações, o executivo garante que nenhuma valência se perdeu nem foi comprometido o espaço da creche. Manuel Valamatos adiantou ainda que a consulta pública para a concessão está em curso e que já houve manifestações de interesse de algumas instituições. 
Recorde-se que a creche municipal terá capacidade para acolher 107 crianças, contando com um investimento de 1,9 milhões de euros que visa também a criação de mais 40 postos de trabalho. A empreitada incide na requalificação da Escola nº2 (já desactivada), junto ao hotel de Abrantes, no Alto Santo António, e terá três unidades autónomas para grupos de crianças, de acordo com as diferentes faixas etárias: berçário, com capacidade máxima para 35 crianças, com quatro salas berço, quatro salas parque e três salas de actividades para crianças entre a aquisição da marcha e os 24 meses, com capacidade para 36 crianças, além de duas salas de atividades para crianças entre os 24 e os 36 meses, também com capacidade máxima para 36 crianças.

