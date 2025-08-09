uma parceria com o Jornal Expresso
09/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-08-2025 10:00

Dançar à noite no centro histórico de Santarém

FOTO - DR
A Associação Dançarém promove um encontro aberto a toda a comunidade, marcado para a noite do feriado de 15 de Agosto, pelas 21h45, no Largo Padre Chiquito, no centro histórico de Santarém.

A Associação Dançarém promove um encontro aberto a toda a comunidade, marcado para a noite do feriado de 15 de Agosto, pelas 21h45, no Largo Padre Chiquito, no centro histórico de Santarém. Uma iniciativa gratuita onde os participantes têm oportunidade de aprender e dançar ao som de ritmos tradicionais portugueses, europeus e de várias partes do mundo, guiados por elementos da Associação Dançarém.

