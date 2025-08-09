Falta de médicos especialistas obrigam ao fecho de urgências nos hospitais da região

No fim-de-semana de 2 e 3 de Agosto vários serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) voltaram a encerrar, sobretudo pela falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. Cinco serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia estiveram encerrados no sábado e sete no domingo, segundo informação oficial, que indicou ainda o fecho da urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira no fim-de-semana.

De acordo com as escalas de urgência publicadas no Portal do SNS, ocorreu o encerramento no sábado das urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital Distrital das Caldas da Rainha, do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e Hospital de Santo André, em Leiria. Os serviços permaneceram fechados no domingo, dia em que estavam também encerradas as urgências destas especialidades no Hospital Garcia de Orta, em Almada, enquanto no Hospital Distrital de Santarém esteve fechada a urgência de Obstetrícia. O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, recebeu apenas, durante o fim-de-semana, os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No domingo, o serviço de urgência destas especialidades do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, também só receberam as utentes referenciadas pelo INEM, entre as 21h00 e as 24h00. Durante o fim de semana, a urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra estaeve igualmente referenciada, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24, segundo a informação disponibilizada no Portal do SNS. As escalas, actualizadas pelos hospitais, indicam ainda que estiveram abertos cerca de 128 serviços de urgência em todo o país, a que se juntam cerca de 30 de ginecologia e obstetrícia que estiveram a funcionar no âmbito do projecto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o Verão.