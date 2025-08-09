Incêndio de Alcanede consumiu mais de 200 hectares com estragos em habitações e pecuária Incêndio de Alcanede chegou a mobilizar mais de 400 operacionais e o evoluir da situação foi acompanhado de perto por autarcas do município e da freguesia - FOTO – Facebook João Teixeira Leite partilhe no Facebook Causas do incêndio estão a ser investigadas pela GNR, mas no local foram encontrados fios eléctricos caídos e garrafas de vidro.

O incêndio que deflagrou na terça-feira, 30 de Julho, em Alcanede, concelho de Santarém, consumiu mais de 200 hectares de eucaliptal, afectou uma exploração pecuária e causou danos em várias habitações, encontrando-se desde a manhã do dia seguinte em conclusão, segundo os bombeiros da localidade. De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, Filipe Regueira, o fogo começou numa zona de eucalipto e propagou-se rapidamente devido à intensidade do vento, que dificultou o combate às chamas. “Foi um verdadeiro jogo do gato e do rato”, descreveu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcanede.

Durante a noite, mais 400 operacionais e 130 veículos mantiveram-se no terreno em acções de vigilância e combate, com várias reactivações em zonas de interface entre áreas ardidas e não ardidas. Segundo o responsável, “a mudança da direcção do vento complicou ainda mais as operações”.

Entre os estragos contabilizados está a destruição parcial de uma exploração pecuária, onde morreram dezenas de animais, incluindo leitões.Uma casa de segunda habitação e vários anexos foram também atingidos. Outras estruturas, como casas devolutas e antigas, sofreram igualmente danos. No incêndio, que deflagrou pelas 13h00 de terça-feira na localidade de Vale das Caldas, cinco pessoas, três das quais bombeiros, sofreram ferimentos ligeiros.

Filipe Regueira classificou o incêndio como “o mais violento dos últimos 10 anos” no concelho de Santarém, salientando que mais de 200 hectares de eucaliptal terão sido consumidos pelas chamas, que se propagaram rapidamente numa zona contínua de floresta entre Alcanede e Montejunto. “Aqui na zona do concelho de Santarém foi com certeza o mais violento dos últimos 10 anos, pelo menos. À hora do início do incêndio, por volta das 13h00, já estava muito calor com pouca humidade. Estamos a falar de condições extremas para o combate a incêndios”, notou. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela GNR, mas o comandante dos bombeiros adiantou que foram encontrados fios eléctricos caídos e garrafas de vidro no local.