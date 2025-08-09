Mação vai receber o Raízes Folk Fest que traz a palco ranchos de sete países

Sete concelhos de três distritos da região Centro vão receber, entre os dias 10 e 16 de Agosto, o Raízes Folk Fest, numa edição que traz a palco ranchos de sete países. Segundo a Câmara da Sertã, este intercâmbio internacional contempla, na sua terceira edição, quatro continentes diferentes. Da Europa, para além da representação portuguesa feita por um grupo de cada município integrante (Sertã, Castanheira de Pêra, Mação, Oleiros, Pedrógão Grande, Proença-a-Nova e Vila de Rei) participam ainda grupos oriundos da Eslováquia, Geórgia e Turquia. O continente asiático é representado pela Índia, o continente americano pela Venezuela e o continente Africano, a representação é feita pela Serra Leoa.

Os espectáculos de folclore decorrem de 10 a 16 de Agosto, sempre às 21h00, com uma gala em cada um dos municípios. Assim, no dia 10 de Agosto, o Raízes Folk Fest estreia-se na localidade de Chaveira, no concelho de Mação, com as actuações de Geórgia, Turquia e Eslováquia. No dia seguinte, o Festival de Folclore do Mundo passa por Pedrógão Grande, com espectáculos da Eslováquia, Índia, Venezuela, Turquia e Serra Leoa. Oleiros acolhe no dia 13, com prestações da Geórgia, Serra Leoa, Índia e Eslováquia, e no dia 14 de Agosto, o festival faz-se em Vila de Rei, com espectáculos da Geórgia, Serra Leoa, Venezuela e Turquia.

No feriado de 15 de Agosto, a localidade de Montes da Senhora (concelho de Proença-a-Nova) recebe as actuações da Eslováquia, Índia, Geórgia e Turquia. O Raízes Folk Fest termina a 16 de Agosto, no Jardim da Memória em Cernache do Bonjardim (Sertã) onde todos os grupos convidados vão subir a palco para mostrar as suas tradições. Refira-se ainda que em cada uma das noites, decorre uma actuação a cargo do rancho folclórico de cada localidade anfitriã e que todas as galas são de entrada livre. A terceira edição do Raízes Folk Fest é organizada pelo Rancho Folclórico e Recreativo Clube Bonjardim do Nesperal e de Cernache do Bonjardim (Sertã) e conta com o apoio dos municípios parceiros e o apoio institucional do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF).