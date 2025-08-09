Novo parque de pesados no Cartaxo mais perto de ser realidade

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor (PSD), adiantou que a construção do novo parque de pesados na zona industrial da Lapa está mais perto de ser uma realidade. Depois de questionado pelo deputado do partido Chega, na última assembleia municipal, o presidente do município adiantou que o projecto está concluído e está agora a iniciar a sua revisão. “Assim que tenhamos a reprogramação aprovada podemos lançar o concurso. É uma obra que não tem elevada complexidade, mas tem uma área muito elevada. É um investimento de cerca de 600 mil euros, numa primeira fase, para garantir todo o estacionamento para pesados. Depois tem uma outra fase em que vamos fazer as zonas de descanso e balneários, para trazer mais conforto aos motoristas. Vai também ter uma zona para veículos ligeiros para que os motoristas deixem o seu carro e depois sigam nos seus veículos pesados. São zonas que não se vão misturar”, garantiu.

Recorde-se que o município do Cartaxo adquiriu no ano passado um terreno com cerca de 39 mil metros quadrados por 233 mil euros, na Rua Pousio do João Maria, na zona industrial da Lapa, para transferir o parque de pesados do Cartaxo, em frente à PSP, onde será instalado o novo centro de saúde. Até que a obra do novo parque se concretize, os camionistas têm estacionado no campo da feira, em frente ao pavilhão de exposições.

Segundo o município, o novo parque “beneficiará de uma localização privilegiada face ao nó de acesso à autoestrada e proporcionará melhores condições aos utilizadores, reduzindo também o tráfego de pesados dentro da cidade”. As obras do novo centro de saúde estão a decorrer, num investimento de cerca de três milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Recorde-se que a ideia é que o actual Centro de Saúde do Cartaxo seja transformado num jardim de infância municipal, com a transferência das salas de pré-escolar que estão na Escola Básica do 1º Ciclo José Tagarro.