uma parceria com o Jornal Expresso
09/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-08-2025 07:00

Novo parque de pesados no Cartaxo mais perto de ser realidade

Novo parque de pesados no Cartaxo mais perto de ser realidade
João Heitor garantiu que em breve será lançado concurso público para novo Parque de Pesados - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da câmara, João Heitor, anunciou que brevemente vai ser lançado concurso público para construção do novo parque de pesados situado na zona industrial da Lapa.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor (PSD), adiantou que a construção do novo parque de pesados na zona industrial da Lapa está mais perto de ser uma realidade. Depois de questionado pelo deputado do partido Chega, na última assembleia municipal, o presidente do município adiantou que o projecto está concluído e está agora a iniciar a sua revisão. “Assim que tenhamos a reprogramação aprovada podemos lançar o concurso. É uma obra que não tem elevada complexidade, mas tem uma área muito elevada. É um investimento de cerca de 600 mil euros, numa primeira fase, para garantir todo o estacionamento para pesados. Depois tem uma outra fase em que vamos fazer as zonas de descanso e balneários, para trazer mais conforto aos motoristas. Vai também ter uma zona para veículos ligeiros para que os motoristas deixem o seu carro e depois sigam nos seus veículos pesados. São zonas que não se vão misturar”, garantiu.
Recorde-se que o município do Cartaxo adquiriu no ano passado um terreno com cerca de 39 mil metros quadrados por 233 mil euros, na Rua Pousio do João Maria, na zona industrial da Lapa, para transferir o parque de pesados do Cartaxo, em frente à PSP, onde será instalado o novo centro de saúde. Até que a obra do novo parque se concretize, os camionistas têm estacionado no campo da feira, em frente ao pavilhão de exposições.
Segundo o município, o novo parque “beneficiará de uma localização privilegiada face ao nó de acesso à autoestrada e proporcionará melhores condições aos utilizadores, reduzindo também o tráfego de pesados dentro da cidade”. As obras do novo centro de saúde estão a decorrer, num investimento de cerca de três milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Recorde-se que a ideia é que o actual Centro de Saúde do Cartaxo seja transformado num jardim de infância municipal, com a transferência das salas de pré-escolar que estão na Escola Básica do 1º Ciclo José Tagarro.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino