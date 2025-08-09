São Tiago a Rufar leva bombos a Casével, Póvoa de Santarém e Abrã

O grupo de percussão e fogo de artístico São Tiago a Rufar, originário de Santa Maria da Feira, vai actuar nos dias 14, 15 e 16 de Agosto, em diferentes freguesias do concelho de Santarém.

O grupo de percussão e fogo de artístico São Tiago a Rufar, originário de Santa Maria da Feira, vai actuar nos dias 14, 15 e 16 de Agosto, em diferentes freguesias do concelho de Santarém, no âmbito da programação do in. Santarém 2025. O périplo começa no dia 14 de Agosto, pelas 21h30, no Recinto de Casével – Comenda. Segue-se, no dia 15 de Agosto, às 21h30, o espectáculo no Recinto da Festa da Póvoa de Santarém. A última actuação tem lugar no dia 16 de Agosto, às 21h30, no Recinto da Festa da Abrã.

