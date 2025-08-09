Vila Franca de Xira com urgências de ginecologia, obstetrícia e pediatria fechadas

Quatro serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia vão estar hoje encerrados e cinco no domingo, segundo informação disponibilizada no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com as escalas consultadas pela Lusa na sexta-feira pelas 19h30, este sábado vão estar encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Almada, Caldas da Rainha, Aveiro e Vila Franca de Xira. No domingo junta-se a estas quatro urgências a do hospital de Setúbal. Em ambos os dias, no Hospital Vila Franca de Xira, vai estar também fechada a urgência pediátrica.



A receber apenas grávidas referenciadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão hoje as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra, São Francisco Xavier (Lisboa) e de Leiria. No domingo são as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra e Leiria, com a urgência de obstetrícia de Santarém a acolher igualmente apenas os casos enviados pelo INEM.



Nos dois dias, mas ao nível da urgência pediátrica, o hospital de Loures atende apenas as crianças encaminhadas pelo INEM. Hoje e no domingo, a urgência pediátrica do hospital Amadora/Sintra recebe somente os menores referenciados tanto pelo INEM como pela Linha SNS 24.



Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o Verão. As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.