10/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-08-2025 09:53

Bebé nasce em ambulância com a ajuda dos Bombeiros de Salvaterra de Magos

Bombeiros foram chamados para transportar uma grávida em trabalho de parto nos Foros de Salvaterra. Bebé acabou por nascer na ambulância que seguia para o hospital em Loures por indisponibilidade dos de Santarém e Vila Franca de Xira.

Uma bebé nasceu na madrugada deste domingo, 10 de Agosto, a bordo de uma ambulância dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, na auto-estrada 10, quando se deslocava dos Foros de Salvaterra para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, confirmou a O MIRANTE o comandante daquela corporação, Paulo Dionísio.
Segundo o comandante a ambulância deslocava-se para o hospital em Loures por indisponibilidade dos hospitais de Santarém e Vila Franca de Xira para receberem a grávida que se encontrava em trabalho de parto.
A bebé acabou por nascer a caminho da unidade hospitalar, bem de saúde, às 05h52, com a ajuda dos operacionais dos Bombeiros de Salvaterra de Magos. “Quando a VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] chegou já a menina estava a mamar”, revelou o comandante.
De acordo com o comandante este é o terceiro parto realizado este ano em ambulância dos Bombeiros de Salvaterra de Magos.
Paulo Dionísio destacou ao nosso jornal que o facto de haver urgências encerradas, sejam de obstetrícia ou outras, dificultam a gestão dos meios da corporação, uma vez que os tempos de intervenção por cada serviço de emergência pré-hospitalar são maiores devido à distância. “É sempre um constrangimento para todas as partes, inclusive para os familiares dos doentes. Transportamos muitos doentes para outros hospitais, como Abrantes, Caldas da Rainha, Lisboa e Évora. Desde que começaram a fechar urgências verifica-se com maior frequência irmos para hospitais fora da nossa área de actuação”, indicou.
Segundo a Liga dos Bombeiros Portugueses, no último ano nasceram cerca de 50 bebés durante o transporte para a maternidade. A 11 de Julho, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, fez as contas e afirmou que na primeira metade deste ano já nasceram 36 bebés em ambulâncias, considerando que tal “não é normal”. A estes, juntam-se, só na região, mais quatro bebés, nascidos com a ajuda dos bombeiros de Azambuja, Vila Franca de Xira, Rio Maior e Salvaterra de Magos.
