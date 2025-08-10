Idosa de Benavente sai de habitação social durante obras mas câmara garante regresso

Aos 75 anos, Clotilde Raposo viu-se forçada a deixar a casa onde vivia há mais de 30 anos, na Avenida Dr. Manuel Lopes Almeida, em Benavente. A decisão foi tomada pela câmara municipal, que iniciou obras de reabilitação em várias habitações sociais do concelho, obrigando à saída dos inquilinos. A idosa foi transferida para uma casa em Santo Estêvão contra a sua vontade e sem qualquer documento que estabeleça prazos ou a garantia de que poderá regressar. No entanto, o presidente da câmara municipal assegura que a inquilina pode estar descansada que o regresso à habitação depois das obras está garantido.

Acompanhada pela filha Mafalda Cardoso, que vive com a mãe, Clotilde conta a O MIRANTE que sugeriu que as obras fossem feitas por fases, permitindo-lhe permanecer no imóvel durante os trabalhos, como já acontece noutros municípios, mas esta hipótese foi recusada. Além da falta de informações claras, a família denuncia também a ausência de apoio logístico condigno. “Deram-nos seis caixas para empacotar uma vida inteira até à véspera. No dia da mudança enviaram uma transportadora”, conta a filha. Os bens foram levados, segundo indicam, para o edifício da antiga Cooperativa de Samora Correia, onde têm sido armazenados os pertences de outros moradores também afectados pelas obras. “Fica tudo ao molho. Se desaparecer alguma coisa, quem se responsabiliza?”, questiona.

Clotilde Raposo, natural de Aljustrel, habita no concelho de Benavente desde os 21 anos. Trabalhou no campo, em restaurantes e constituiu família em Benavente. Foi realojada na casa agora intervencionada após ter vivido num andar na Ribasor e depois da demolição de antigas habitações pré-fabricadas, em Samora Correia, onde também residiu.

A alternativa agora apresentada pela autarquia foi ser realojada em Samora Correia ou em Santo Estêvão, uma solução sempre rejeitada por Clotilde, que alertou para a distância em relação a Benavente, onde mantém rotinas e a colaboração num restaurante de sushi. As técnicas de acção social do município comunicaram-lhe que a câmara não dispunha de outra habitação disponível na localidade e não tiveram outra solução que não a apresentada.

Clotilde paga pouco mais de 20 euros mensais para usufruir de uma habitação social da autarquia. Diz nunca ter falhado com a renda. Quer regressar ao número seis da Avenida Dr. Manuel Lopes Almeida, mas, entretanto, já não dorme na casa que considerava sua. Saiu com os seus pertences sem saber quando volta.



Câmara diz que requalificação é para benefício comum

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), afirmou que a habitação de Clotilde Raposo é uma das várias que estão a ser requalificadas com recurso a fundos comunitários. A inquilina, como refere, é uma das pessoas que, felizmente, tem uma habitação cedida pela câmara. Sublinha que as obras são necessárias para garantir a durabilidade das habitações e o seu uso por futuras gerações.

O autarca admite que a alternativa proposta não era a desejada pela inquilina, mas defende que foi feito um esforço para encontrar solução. Não há casas para arrendar, salienta o autarca, acrescentando que o município possui algumas no concelho que foram guardadas para este fim.