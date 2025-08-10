Igreja Matriz da Castanheira do Ribatejo está com problemas e precisa de obras urgentes

A Igreja Matriz de São Bartolomeu, a principal igreja da Castanheira do Ribatejo e um dos templos mais importantes do concelho de Vila Franca de Xira, apresenta elevados sinais de degradação na cobertura e nas fachadas que, se não forem recuperadas, poderão colocar em causa a segurança da comunidade. Por esse motivo, o município de Vila Franca de Xira e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu da Castanheira do Ribatejo vão celebrar um protocolo de apoio e cooperação, aprovado na última reunião de câmara, visando realizar obras na igreja no valor de 149 mil euros.

A intervenção, segundo a proposta que foi a reunião do executivo, incide sobretudo na prestação de apoio material e em espécie por parte do município à fábrica paroquial, para execução de uma cobertura provisória que proteja o edifício da chuva, considerada fundamental para a preservação do edifício, actualmente em elevado estado de degradação, incluindo também trabalhos nas fachadas.

A Igreja Matriz de São Bartolomeu é um dos mais significativos edifícios religiosos do concelho. Foi construída em 1534 por iniciativa de D. António de Ataíde, primeiro conde de Castanheira do Ribatejo, conservando ainda hoje o seu brasão de família sobre o portal. O templo, segundo o município, destaca-se pela sua arquitectura renascentista, patente no portal da fachada principal, e pelo seu interior de uma só nave ampla, com painéis de azulejos do século XVII que mantêm o ambiente quinhentista original.

Classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1963, a igreja consta também do Plano Director Municipal como valor cultural a salvaguardar. A intervenção prevista, segundo o município, surge como resposta à necessidade considerada urgente de conservar a estrutura e garantir a segurança do edifício, assegurando a sua longevidade e ao mesmo tempo preservando a memória histórica que a igreja representa para a comunidade local. Os trabalhos de 149 mil euros têm um prazo de execução de um ano.