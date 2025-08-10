Nataliia Vagerych saiu da Ucrânia para Portugal e encontrou em Abrantes um novo rumo para a vida

Quando Nataliia Vagerych chegou a Portugal em 2017 trazia consigo muito mais do que malas. A guerra na Crimeia havia escalado rapidamente até à região de Donetsk e, embora vivesse a cerca de 200 quilómetros do epicentro dos confrontos, a tensão existia: “os confrontos não eram tão brutais como agora, mas não sabíamos até onde aquilo poderia escalar”, explica a O MIRANTE. Já tinha visitado Portugal, ao lado do seu actual marido, que propôs a Nataliia mudarem-se de vez para o nosso país, especificamente para Abrantes onde residiam familiares do casal. No início o plano era chegar a Abrantes e continuar a explorar outras cidades para viverem, mas na cidade ribatejana encontraram a estabilidade necessária e, entretanto, chegou a primeira filha. “Isso fez com que ficássemos na cidade”, sublinha.

Nataliia sempre teve espírito criativo. Conta que cantou numa banda universitária, trabalhou com crianças como animadora, e mesmo nos empregos em escritórios e empresas de maior dimensão, o lado artístico esteve sempre presente: “sentia sempre que queria criar algo meu, mas não sabia o quê”, partilha. Foi após uma conversa com a sua amiga Olha Hunchenko, designer a residir actualmente na Polónia, que a ideia ganhou forma: “partilhávamos o desejo de criar algo nosso, autêntico e diferenciador. Surgiu então a ideia de lançar uma loja online de presentes personalizados”, refere. Começaram a confeccionar caixas com artigos criativos, como canetas decoradas e marcadores de livros, mas rapidamente sentiram que poderiam criar algo mais pessoal, feito inteiramente por elas.

Depois de muita procura a escolha recaiu sobre a produção artesanal de velas, uma arte então desconhecida para as próprias. Assentes em valores de sustentabilidade e autenticidade, decidiram produzir velas com cera de soja natural, em oposição à parafina, um derivado do petróleo amplamente utilizado na indústria, mas com reconhecidos impactos negativos para a saúde e ambiente. As fragâncias utilizadas distinguem-se pela sua complexidade, procurando criar experiências sensoriais diferentes e sofisticadas, ajustando-as às estações do ano. No Inverno e na época natalícia, privilegiam-se aromas doces e envolventes; na Primavera e Verão, optam por fragâncias florais e frescas. Certas combinações, como lavanda e eucalipto, mantêm-se ao longo de todo o ano, dada a sua elevada procura.

Além das velas em lata ou copo, produzem ceras perfumadas, arranjos florais com velas, caixas de oferta, aceitando também encomendas personalizadas para casamentos, batizados e outros eventos. A dinâmica entre as duas fundadoras revelou-se determinante para o projecto. Mas dentro de toda esta nova experiência o mais difícil sempre “foi a língua”, confessa Nataliia. Ainda assim não desistiu e sem encontrar formações completas e especializadas na área da produção de velas artesanais, recorreu a um curso online ministrado por uma artesã ucraniana, com quem mantém contacto até hoje: “foi um processo de aprendizagem continuo, com muitos erros e tentativas, até atingir a fórmula certa. Até no meu curso de português abordamos esta área porque houve muitas palavras técnicas que tiveram que ser traduzidas”, conta.

O feedback dos clientes foi imediato e o sucesso levou à realização de workshops. O primeiro foi com a Escola da Chainça, em Abrantes, onde fez uma demonstração a cerca de 300 crianças. Depois, a Câmara Municipal de Abrantes convidou-a para dinamizar outro, mas desta vez com jovens dos 14 aos 25 anos: “tinha algum receio, mas foi maravilhoso. Quando vi o entusiasmo deles, percebi que é isto o que eu gosto de fazer”, vinca. A relação com Abrantes fortaleceu-se ao longo dos anos. “Quando a minha filha começou a ir à escola, comecei a conhecer os pais dos colegas e os professores. Ao participar nas festas dos amigos, fez com que os pais me conhecessem e foi aí que mais pessoas começaram a seguir o nosso trabalho e a perguntar se tínhamos loja física”, explica, acrescentando que foi nesse momento que surgiu a ideia de criar um espaço aberto ao público, no centro da cidade. O nome da marca, PresentsPt, surgiu da vontade de criar algo internacional e acessível: “na altura eu ainda não falava bem português, e a Olha fala inglês fluentemente. Quisemos um nome que fosse compreendido em qualquer parte do mundo. E este nome encaixa em tudo o que queremos fazer no futuro”, sublinha.

A marca PresentsPt é associada da Art´Abrantes e está em processo de obtenção do Cartão de Artesão. Realiza envios para toda a Europa e as fundadoras têm já catálogos preparados para encomendas empresariais e de Natal. Nataliia diz que o segredo está na persistência e que é sempre possível realizar sonhos, “basta acreditar e nunca baixar os braços”.