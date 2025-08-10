Nova resposta da ULS Médio Tejo apoia grávidas de Tomar na preparação para o parto

Este Verão marca o arranque dos Cursos de Preparação para o Parto e Parentalidade no Hospital de Tomar, uma nova oferta dedicada às grávidas do concelho e arredores, que oferece sessões presenciais que acompanham esta fase tão importante da vida da mulher e das famílias. A iniciativa é promovida pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), através da Unidade de Cuidados na Comunidade Maria Dias Ferreira, sediada em Ferreira do Zêzere, e tem como objectivo garantir um acompanhamento gratuito, acessível e próximo, centrado nas necessidades reais das mulheres e das suas famílias, nesta fase tão significativa das suas vidas.

Os cursos destinam-se às grávidas acompanhadas pelas unidades de saúde do concelho de Tomar e localidades vizinhas. Ao longo de 15 sessões teóricas e práticas, dinamizadas pela Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica Marta Oliveira, serão abordados temas como o bem-estar físico e emocional na gravidez, as fases do trabalho de parto, estratégias de conforto, o papel da pessoa acompanhante, o aleitamento materno, os cuidados ao recém-nascido e o regresso a casa após o parto, refere a instituição em comunicado.

Esta nova resposta insere-se numa mudança mais ampla que a ULS Médio Tejo tem vindo a implementar na forma como encara a gravidez, o parto e a parentalidade — valorizando cuidados humanizados, personalizados e baseados nas melhores práticas em saúde. Um exemplo disso mesmo é a adopção, há mais de três anos, da metodologia GentleBirth, um modelo de preparação para o parto reconhecido internacionalmente, que tem tido grande aceitação por parte das utentes grávidas da região. Assente em técnicas de relaxamento, respiração e consciencialização corporal, este modelo contribui para diminuir a ansiedade, melhorar a experiência do parto e reforçar a ligação entre a grávida, o bebé e a equipa de saúde. Em apenas três anos, mais de 200 grávidas participaram nestas formações no Médio Tejo, expressando elevados níveis de satisfação com o acompanhamento recebido.

A idade gestacional ideal para participar nos cursos disponibilizados pela ULS Médio Tejo situa-se entre as 28 e as 31 semanas de gravidez, sendo recomendável que a inscrição seja realizada entre as 20 e as 22 semanas de gestação. As grávidas podem pedir a sua referenciação directamente nos cuidados de saúde primários, junto da equipa de saúde familiar — médico ou enfermeiro —, ou solicitar a inscrição através de email.

Para a enfermeira directora da ULS Médio Tejo, Piedade Pinto, esta iniciativa vem reforçar o compromisso da instituição com a proximidade e a qualidade dos cuidados: “queremos estar cada vez mais presentes nos momentos que realmente importam para as famílias. A preparação para o nascimento é um deles. Estes cursos são uma forma de cuidar, de informar e de apoiar, com rigor técnico e com um olhar profundamente humano.” Piedade Pinto acrescenta: “queremos garantir que cada grávida tenha acesso à informação e ao acompanhamento de que precisa, respeitando as suas escolhas e necessidades”, vinca.